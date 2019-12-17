Один человек погиб при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины обнаружили после пожара в квартире в районе Отрадное на северо-востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в оперативных службах, возгорание произошло на Алтуфьевском шоссе, дом 40а. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра. Возгорание ликвидировали.

13 декабря крупный пожар произошел на складе тканей в районе Чертаново Центральное. На месте работали 120 спасателей, 42 единицы техники и два вертолета Московского авиационного центра.