Вооруженный мужчина похитил деньги из ТК на западе столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Вооруженный мужчина похитил деньги из торгового комплекса на западе Москвы.

Как рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в ТК "Трамплин" на улице Ярцевская. Неизвестный, угрожая пистолетом, совершил вооруженное ограбление одной из организаций. Материальный ущерб составил 22 тысячи рублей

В настоящий момент полиция разыскивает преступника. Отмечается, что в результате происшествия по указанному адресу никто не пострадал.