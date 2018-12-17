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17 декабря, 19:06

Сбежавшего из-за плохих оценок московского школьника нашли под Владимиром

происшествия

17 декабря, 19:06

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Фото: depositphotos/fabian19

Московского школьника, который накануне ушел из дома из-за плохих оценок, нашли под Владимиром.О своем примерном местонахождении мальчик сам написал своему другу в соцсетях.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, информация об исчезновении подростка поступила в ночь на 17 декабря в ОВД "Останкинский" поступила информация об исчезновении. Мать подростка рассказала, что 14-летний Сергей из-за семейной ссоры с августа жил с дедушкой. Из-за плохих оценок мальчик расстроился и решил сбежать из дома.

Сотрудники полиции позвонили подростку, и тот рассказал, что заблудился в лесу и начал замерзать. Он также сообщил, что ему удалось самостоятельно выбраться из леса и он идет по шоссе недалеко от Владимира.

Местные сотрудники экстренных служб нашли подростка и доставили в местный центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Сейчас решается вопрос о передаче школьника родителям. По факту произошедшего проводится проверка.

происшествия

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