Адвокат жены Глушакова рассказал о целях подзащитной

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы супруги капитана "Спартака" Дарьи Глушаковой, прокомментировал визит капитана "Спартака" в полицию для дачи показаний по заявлению жены. Девушка рассказала, что он угрожал ей.
По словам представителя защиты, Глушакова понимает, что ее муж может реализовать угрозы. При этом никто не настаивает на том, чтобы спортсмена посадили в тюрьму, пояснил адвокат.
"Мы преследуем две задачи: предотвратить реализацию его угроз и дать возможность правоохранительным органам разобраться, есть ли в действиях Дениса состав преступления. Сейчас все зависит от того, какие объяснения он даст следователю", – цитирует Жорина RT.
Злоумышленники требуют, чтобы Глушакова отказалась от своих требований о взыскании алиментов и разделе имущества. В сентябре она решила развестись с мужем после того, как уличила его в измене. В Сеть попала аудиозапись разговора Глушакова с женой, где он угрожал ей. Девушка написала на мужа заявление в полицию.
В октябре суд начал рассматривать иск о разводе по существу. Супруга требует раздела совместно нажитого имущества и назначения алиментов на детей, которых она просит оставить ей. Футболист хочет, чтобы дети жили с ним, но готов разделить имущество.
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