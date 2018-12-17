Водитель обстрелял мужчину на улице Академика Королева

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Водитель Mercedes открыл стрельбу в Останкинском районе Москвы.

"На улице Академика Королева в районе дома № 9/1 в ходе конфликта мужчина выстрелил несколько раз из травматического пистолета в своего соперника, после чего скрылся на легковом Mercedes", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранителей.

Полиция ввела план "Перехват" в Северо-Восточном административном округе Москвы.