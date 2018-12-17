Людей под завалами здания в Дзержинском больше нет

Людей под завалами в результате обрушения производственного здания в подмосковном Дзержинском, по предварительным данным, больше нет.
Из-под завалов извлекли всех, кто мог там находиться, однако разбор пока продолжается. Об этом сообщили в МЧС России.
Ранее сообщалось, что при обрушении крыши завода в подмосковном Дзержинском погибли три человека. Еще четверо пострадали, людей доставили в больницу в тяжелом состоянии. К месту ЧП прибыл вертолет скорой помощи.
ЧП случилось в городе Дзержинский Московской области. На площади 170 квадратных метров обрушилось здание общей площадью 1600 квадратов. По данным экстренных служб, кровля обвалилась на территории ООО "Техно Групп" – производителя оборудования для вентиляционных систем.
По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности и технологии при ремонтно-строительных работах. Подмосковное управление Следственного комитета проводит проверку по факту ЧП.
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