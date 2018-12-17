Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17 декабря, 11:50

Людей под завалами здания в Дзержинском больше нет

происшествия

17 декабря, 11:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Людей под завалами в результате обрушения производственного здания в подмосковном Дзержинском, по предварительным данным, больше нет.

Из-под завалов извлекли всех, кто мог там находиться, однако разбор пока продолжается. Об этом сообщили в МЧС России.

Ранее сообщалось, что при обрушении крыши завода в подмосковном Дзержинском погибли три человека. Еще четверо пострадали, людей доставили в больницу в тяжелом состоянии. К месту ЧП прибыл вертолет скорой помощи.

ЧП случилось в городе Дзержинский Московской области. На площади 170 квадратных метров обрушилось здание общей площадью 1600 квадратов. По данным экстренных служб, кровля обвалилась на территории ООО "Техно Групп" – производителя оборудования для вентиляционных систем.

По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности и технологии при ремонтно-строительных работах. Подмосковное управление Следственного комитета проводит проверку по факту ЧП.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика