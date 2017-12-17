Израиль подверкся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа

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Территория Израиля в очередной раз подверглась ракетному обстрелу со стороны палестинских боевиков из сектора Газа.

Сирены тревоги сработали в районе Ашкелона. Удалось зафиксировать пуск двух ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Несколько дней назад по меньшей мере двое палестинцев погибли в результате удара Израиля по сектору Газа, сообщили местные СМИ. Израильская армия опровергла сообщения о точечной атаке.

Обострение отношений между Палестиной и Израилем последовало за решением США признать Иерусалим столицей Израиля.