Юноша погиб при попытке вытащить зарядку телефона из розетки

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СК выясняет обстоятельства гибели 16-летнего подростка в ванной комнате квартиры на западе столицы.

Как сообщила Агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова, в ночь на 16 декабря родственники обнаружили в ванной комнате тело 16-летнего юноши без признаков жизни. "При визуальном осмотре признаков насильственной смерти на теле подростка не обнаружено. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве проводится доследственная проверка", − пояснила Иванова.

По предварительной информации следствия, юноша мог погибнуть от удара током, когда пытался вытащить зарядку мобильного телефона из розетки.

При этом Иванова подчеркнула, что специалистам еще предстоит установить все обстоятельства этого инцидента, а причину смерти помогут уточнить результаты судебно-медицинской экспертизы.