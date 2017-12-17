Число жертв атаки террористов на церковь в Пакистане возросло до восьми

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Не менее восьми человек погибли и еще 44 получили ранения в результате мощного взрыва, который произошел 17 декабря на юге Пакистана, передает телеканал Geo TV. Ранее сообщалось о пяти погибших.

По подтвержденным данным, передает РИА Новости, мишенью террористов стала одна из протестантских церквей в районе Заргун-роуд города Кветта. Как уточнил министр внутренних дел провинции Белуджистан Сарфараз Бугти, нападение на прихожан храма совершили два террориста-смертника. Одного из них застрелили у входа в церковь, однако, другой успел прорваться внутрь и привести в действие прикрепленное к его телу взрывное устройство.

Сообщается, что в момент инцидента в церкви могли находиться от 300 до 400 человек. Пострадавших, в числе которых которых есть женщины и дети, доставили в близлежащие больницы. Власти приступили к расследованию атаки. Пока ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Президент Пакистана Мамнун Хусейн осудил теракт и выразил соболезнования семьям и близким погибших.