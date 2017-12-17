В полиции опровергли информацию о беспорядках на рынке на юге столицы

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Полиция опровергла сведения о беспорядках на рынке на юге столицы.

"На территории торгового центра на Большой Черемушкинской улице администрация в ходе реконструкции проводит демонтаж конструкций здания", – сообщил "Вечерней Москве" дежурный офицер пресс-службы столичной полиции. "На месте для обеспечения порядка находятся сотрудники полиции. Никаких беспорядков нет", – добавил он.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на слова очевидцев появилась информация о том, что на рынке произошла перепалка между администрацией и арендаторами, которые были недовольны демонтажем торговых палаток.