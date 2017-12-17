Мощный взрыв прогремел у церкви на юге Пакистана

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Мощный взрыв прогремел 17 декабря у церкви на юге Пакистана. В результате него погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию.

Как передает РИА Новости, инцидент произошел в городе Кветта. По предварительным данным, там террористы атаковали одну из протестантских церквей.

Уточняется, что в настоящее время этот район города оцеплен полицией, а силовики вступили в перестрелку с предполагаемыми преступниками. Расположенные поблизости госпитали и медпункты привели в состояние повышенной готовности.