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17 ноября, 08:38

Происшествия

В Баку предотвратили вооруженное нападение на иностранное посольство – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Азербайджанские спецслужбы предотвратили вооруженное нападение на посольство иностранного государства в Баку, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, вооруженный мужчина пытался ворваться в административное здание диппредставительства с целью совершить теракт. О посольстве какой именно страны идет речь, не уточняется. Известно лишь, что это произошло в ноябре.

Ранее неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства Кубы в Вашингтоне. Тем не менее никто в результате происшествия не пострадал.

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