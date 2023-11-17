Топливо слили с аварийного танкера "Виктория", севшего на мель у Сахалина

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Специалисты Морспасслужбы закончили передачу топлива с севшего на мель у побережья Сахалина танкера "Виктория" на берег. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин.

"Начавшаяся во вторник перекачка дизтоплива с аварийного судна в автоцистерны на берегу завершилась в пятницу", – приводит его слова РИА Новости.

Он заявил, что всего с танкера было откачено 720 тонн нефтепродуктов. В настоящее время команда спасательного буксира "Отто Шмидт" готовится к тому, чтобы снять танкер с мели.

На борту танкера находилось 760 тонн топлива, из которых 700 тонн были в качестве груза для Сахалина и 60 тонн для нужд самого судна. Сообщается, что у "Виктории" неисправен главный двигатель и повреждена группа рулевого управления.

Корабль "Виктория" подал сигнал бедствия у берегов Сахалина 10 ноября. На борту находятся десять членов экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются, запас провизии у них имеется.

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