17 ноября, 06:02Происшествия
Топливо слили с аварийного танкера "Виктория", севшего на мель у Сахалина
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Специалисты Морспасслужбы закончили передачу топлива с севшего на мель у побережья Сахалина танкера "Виктория" на берег. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин.
"Начавшаяся во вторник перекачка дизтоплива с аварийного судна в автоцистерны на берегу завершилась в пятницу", – приводит его слова РИА Новости.
Он заявил, что всего с танкера было откачено 720 тонн нефтепродуктов. В настоящее время команда спасательного буксира "Отто Шмидт" готовится к тому, чтобы снять танкер с мели.
На борту танкера находилось 760 тонн топлива, из которых 700 тонн были в качестве груза для Сахалина и 60 тонн для нужд самого судна. Сообщается, что у "Виктории" неисправен главный двигатель и повреждена группа рулевого управления.
Корабль "Виктория" подал сигнал бедствия у берегов Сахалина 10 ноября. На борту находятся десять членов экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются, запас провизии у них имеется.
Спасенный после бедствия сухогруз арестовали у берегов Туапсе
Читайте также