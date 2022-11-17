Осужденную в РФ баскетболистку Грайнер перевели в колонию в Мордовии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, ранее осужденная российским судом за контрабанду наркотиков, на данный момент пребывает в исправительной колонии в Мордовии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсменки.

"Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у нее в начале этой недели. Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно, и старается держаться и адаптироваться к новым условиям", — поделилась правозащитница.

В феврале Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево. После досмотра ее вещей у баскетболистки обнаружили электронные устройства для курения с жидкостью, которая имела необычный запах. После исследований выяснилось, что это было гашишное масло.

4 августа суд приговорил Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. 25 октября Мособлсуд признал приговор законным.

В начале ноября от адвоката Грайнер поступила информация, что спортсменку отправили из следственного изолятора в колонию.

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