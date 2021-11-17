Посольство Белоруссии в Бельгии по ошибке опубликовало сообщение о поджоге

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Белорусское посольство в Брюсселе по ошибке опубликовало на своем сайте сообщение о совершенном поджоге здания консульского отдела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии.

Он опроверг распространенную информацию, уточнив, что она является устаревшей.

"Мы не подтверждаем информацию о поджоге. По неизвестной причине было ошибочно распространено устаревшее сообщение от 11 августа", – сказал представитель.

В понедельник, 15 ноября, состоялась беседа канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В ходе 50-минутного телефонного разговора стороны обсудили пути решения ситуации с беженцами, а также вопросы оказания гуманитарной помощи мигрантам.