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Происшествия

07:37

Пожар в производственном здании в Серпухове локализовали

происшествия пожар

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар в производственном здании в подмосковном городе Серпухове удалось локализовать. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, локализация возгорания была объявлена в 06:50. Площадь пожара в данный момент составляет 2,9 тысячи квадратных метров.

"К тушению привлечены 67 человек и 22 единицы техники", – говорится в сообщении.

В результате случившегося никто не пострадал.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, на месте произошло обрушение кровли горящего здания на площадь 1,5 тысячи квадратных метров. После этого внутри здания случилось около 10 хлопков.

Возгорание произошло в ночь на среду по адресу Северное шоссе, дом 1. На момент прибытия первых пожарных расчетов внутри здания фиксировалось задымление.

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