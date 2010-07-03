Информация о минировании аквапарка "Мореон" не подтвердилась

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Информация о минировании аквапарка "Мореон" оказалась ложной, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Здание в столичном районе Ясенево проверили кинологи и другие специалисты экстренных служб. Взрывное устройство не нашли.
Из-за сообщения о минировании спасатели вывели из аквапарка, который находится находится на улице Голубинская, дом 16, порядка двух тысяч человек.
9 ноября неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТЦ "Европейский". Оперативные службы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра.
До этого неизвестные прислали "Яндексу" письмо с угрозами взорвать здание компании в Москве и требованием выплатить им криптовалюту.