Здание школы загорелось в Дагестане

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар охватил одноэтажное здание школы в Агульском районе Дагестана. При этом спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 4:29 по московскому времени открытое горение ликвидировано", – заявили в пресс-центре.

Известно, что школа, в которой произошло возгорание, находится в селе Арсуг. Учебное заведение было рассчитано на 50 обучающихся.

Отмечается, что в 3:50 по московскому времени пожар был локализован, осуществлялась проливка и разборка сгоревших конструкций. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

По имеющимся данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее банный комплекс загорелся на севере Москвы. Сообщалось, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение.