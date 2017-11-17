Жертвами взрыва в сирийском Дейр-эз-Зоре стали 20 человек

17 ноября, 19:44
Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani
Заминированный автомобиль взорвался в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. В результате погибли 20 человек, 28 получили ранения.
Инцидент произошел в деревне Аль-Фарадж, которая находится под контролем Сирийских демократических сил (СДС). Взрыв устроили боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", сообщает РИА Новости.
6 ноября во время работы представителей СМИ в сирийском городе Дейр-эз-Зор подорвался управляемый фугас. В результате пострадали четверо российских журналистов и пятеро военных. Их эвакуировали на российскую авиабазу "Хмеймим", где оказали необходимую медицинскую помощь.
На следующий день корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, а также журналисты телекомпании "Звезда" Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский вернулись в Москву.
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