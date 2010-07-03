В Москве задержали разыскиваемого Интерполом канадца

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Сотрудники полиции задержали в Москве гражданина Канады, объявленного в розыск Интерполом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину задержали в квартире на Кудринской площади. Он находился в международном розыске по инициативе правоохранительных органов США. Канадца подозревают в финансовых махинациях и "мошенничестве против правительства". Информация о нем была передана в прокуратуру Москвы и Интерпол.

Накануне столичные полицейские задержали двух кубинок по подозрению в краже дамской сумочки у жительницы Королева. По словам 17-летней потерпевшей, инцидент произошел в Большом Черкасском переулке. Она уточнила, что в сумочке находились документы, денежные средства, банковские карты и мобильный телефон.

