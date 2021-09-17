Шестерых школьников, отравившихся газом в Махачкале, выписали из больницы

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Шестерых школьников, отравившихся слезоточивым газом в махачкалинской школе, выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Дагестана.

"Шестерых уже выписали. На сегодняшний день в больнице остаются 15 детей. Их состояние ближе к удовлетворительному", – рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел 16 сентября. Учащиеся 9-го класса школы № 36 распылили слезоточивый газ в здании во время перемены. В итоге пострадали 25 человек. Трое детей попали в реанимацию, но после их перевели в отделение интенсивной терапии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц. Ход его расследования поставлен на контроль прокуратуры.