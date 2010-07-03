Глава Sputnik Молдавия отверг обвинения в мошенничестве

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Глава Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк отверг обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В прокуратуре Молдавии РИА Новости сообщили, что в его отношении ведутся следственные действия. О задержании пока речи не идет.

"В семь утра у меня провели обыск, ничего не нашли, поехали в прокуратуру на допрос. Там я сказал, что не виновен, не чувствую, что виноват. Мне предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры бизнесмена Илана Шора. Я был среди учредителей Unibank, там же – среди учредителей банка, которых было много, - был еще и Петр Лучинский, бывший президент Молдавии. Моя роль там была в участии и голосовании на общем собрании. Избрали меру пресечения - подписка о невыезде на 60 дней, если я захочу уехать, мне нужно позвонить и сообщить об этом", – сказал Новосадюк.

Допрос длился около 45-50 минут. При обыске изъяли только телефон.

Ранее прокуратура провела обыск в доме Новосадюка. Это было связано с делом, возбужденным в 2015 году, о выводе одного миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.

В 2014 году в Молдавии Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за границу около одного миллиарда долларов.

В июне 2018 года генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных денег. Тогда правоохранительные органы заявили, что будут докладывать о результатах каждые полгода. Парламент Молдавии решил создать специальную комиссию по расследованию обстоятельств девальвации банковской системы Молдавии и банковского мошенничества.

