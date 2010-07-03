В Москве вынесли приговор фигурантам дела о вымогательстве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве девять фигурантов дела о вымогательстве права собственности на имущество акционеров одного из пенсионных фондов приговорены к лишению свободы на сроки от семи до девяти лет и шести месяцев в исправительной колонии общего режима, сообщает Агентство Москва".

В апреле 2016 года преступники под угрозой насилия потребовали от одного из акционеров фонда передать акции негосударственного пенсионного фонда на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.

Потерпевшего преследовали до его дома, где похитили еще около 500 тысяч рублей. Затем злоумышленники потребовали передать им еще большую сумму.

Похожим образом задержанные действовали и в отношении второго акционера фонда. Они насильно доставили его в помещение нотариальной конторы, где, угрожая расправой, заставили передать им акции на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, а у пенсионного фонда была отозвана лицензия. Соучастников преступлений задержали.

Накануне группу мужчин задержали в Москве за похищение человека и вымогательство выкупа. В ближайшее время следствие решит вопрос об избрании меры пресечения.