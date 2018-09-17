Госпитализацию Носкова опровергли в пресс-службе певца

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Слухи о госпитализации певца Николая Носкова опровергли в пресс-службе артиста. Исполнитель проходит реабилитацию после продолжительной болезни. Сейчас он чувствует себя хорошо, сообщили в пресс-службе.

"Он не госпитализирован", – цитирует сообщение РИА Новости. Как уточнили представители певца, Носков "чувствует себя хорошо". В больнице он пробудет до конца месяца.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Носкова доставили в одну из столичных больниц с подозрением на повторный инсульт.

В середине августа основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов рассказал, что экс-солист рок-коллектива Николай Носков перенес инсульт. Кроме того, весной 2017 года Носков в критическом состоянии поступил в госпиталь "Лапино". Там он проходил курс интенсивной терапии из-за тромба в шейном отделе.

Носков – пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Он выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького". В июле 2018 года Владимир Путин присвоил артисту звание "Заслуженный артист РФ".