В Мадриде вагон метро эвакуировали из-за взрыва ноутбука

Ноутбук взорвался в сумке у одной из пассажирок мадридского метро. В вагоне произошло задымление, людей эвакуировали из состава.

Как сообщили представители службы по чрезвычайным ситуациям Мадрида в Twitter, пассажиры самостоятельно нажали на механизм экстренной остановки поезда. Они покинули вагон и пешком добрались до станции "Принсипе де Вергара" по путям. После этого специалисты проверили, остался ли кто-то из пассажиров внутри поезда.

Некоторое время поезда не курсировали, затем движение восстановили в нормальном режиме.

Ранее сообщалось о шести раненых, но позднее информацию опровергли: при происшествии никто не пострадал. Некоторые пассажиры обратились к медикам с приступами паники.