МЧС не выявило превышения ПДК паров ртути в лаборатории в Москве

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Мобильная лаборатория проверила содержание вредных веществ в бывшем здании Военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в центре столицы, где предположительно разлилась ртуть, сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.

По данным представителей ведомства, специалисты не выявили превышения предельно допустимой концентрации ртутных паров, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что на 2-й Бауманской улице в выселенном здании, где ранее располагалась Военная академия РХБЗ, разлилась ртуть. Отмечалось, что опасное вещество распространилось по площади 20 квадратных метров.