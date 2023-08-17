Директор ледовой арены в Екатеринбурге назвал причину возгорания

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Нарушение сотрудниками компании-подрядчика требований к безопасности проведения строительных работ могло стать причиной возгорания на "УГМК-Арене", которое случилось 17 августа в Екатеринбурге. Об этом рассказал ТАСС директор ледовой арены Данил Крицкий.

По его словам, ущерб от пожара на арене является незначительным.

"Сейчас представители АО "Ледовая арена" вместе с пожарными устанавливают обстоятельства произошедшего", – добавил директор "УГМК-Арены".

Он отметил, что в скором времени строительные работы на арене вновь начнутся в обычном режиме.

Ранее пожар произошел на строящейся ледовой арене в центре Екатеринбурга. С территории эвакуировались 200 человек. Сама арена расположена на улице Степана Разина. Выяснилось, что на шестом этаже воспламенились лакокрасочные материалы и утеплитель. В 13:36 (11:36 по московскому времени) МЧС смогли устранить открытое горение.

Строительство "УГМК-Арены" началось в конце 2019 года. Площадь дворца достигает практически 100 тысяч квадратных метров, а высота внутреннего пространства будет составлять 27 метров. Здание будет эллипсовидной формы и сможет вместить до 15 тысяч человек.

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