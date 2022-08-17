На военном складе в Крыму прекратились разрывы боеприпасов

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Разрывы боеприпасов на складе военного назначения в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) на севере Крыма прекратились, заявила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.

"Да, все спокойно", – сообщила она ТАСС.

Ранее стало известно, что на севере Крыма около 06:15 по московскому времени в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошла детонация боеприпасов. Возгорание произошло на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского в Крыму, сообщили в Минобороны РФ.

Позже в МО РФ заявили, что причиной детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе Крыма стала диверсия.

