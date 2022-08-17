КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря – СМИ

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КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря с побережья в провинции Пхенан-Намдо. Ракеты были запущены в ночь на среду из района уезда Ончхон, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

"Мы зафиксировали, что сегодня на рассвете Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря из Ончхон провинции Пхенан-Намдо", – сообщил представитель армии Южной Кореи.

Уточняется, что Северная Корея запустила крылатую ракету впервые с января текущего года.

Накануне южнокорейские военные совместно с США начали предварительные учения, за которыми последуют маневры Ulchi Freedom Shield.

Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие детали анализировали южнокорейские военные.

В свою очередь, правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным запуском баллистических ракет.

Министр обороны Японии Нобуо Киси подчеркнул, что КНДР проявляет беспрецедентную частоту запуска ракет. По словам министра, подобные действия угрожают безопасности Японии и всего международного сообщества.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Он добавил, что основной функцией ядерного оружия является предотвращение войны, однако его предназначение не может ограничиваться только этим.

