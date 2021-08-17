Место крушения Ил-112В в Подмосковье. Прямой эфир

СК завел уголовное дело по факту крушения Ил-112В в Подмосковье

Военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение около аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку. Перед падением правый двигатель самолета загорелся, после чего машина накренилась на правый борт, стала терять скорость, перевернулась и упала. На борту находились три члена экипажа, по имеющимся данным, они погибли.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. "Ростех" создаст комиссию для расследования причин аварии.