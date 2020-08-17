Состояние здоровья Ефремова может повлиять на приговор суда – адвокат

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Обнаруженные у Михаила Ефремова заболевания могут стать смягчающим обстоятельством при назначении ему наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актера Эльмана Пашаева.

"Нарушение мозгового кровообращения и хроническая обструктивная болезнь легких – это однозначно смягчающие обстоятельства при назначении судом наказания", – сказал адвокат.

Ранее защитник актера рассказал, что 11 августа у Ефремова было онемение конечностей на фоне острого нарушения мозгового кровообращения, в правой ноге Ефремов чувствовал неловкость. Актеру повторно вызывали скорую помощь.

В связи с этим адвокат попросил Мосгорсуд обратить внимание на эти обстоятельства и разрешить Ефремову прогулки возле дома. Однако судом было принято решение оставить без удовлетворения апелляционные жалобы.

Ефремова госпитализировали из здания суда 11 августа. Через четыре дня после случившегося актера выписали из Боткинской больницы. Тогда представитель защиты отметил, что пока диагноз артиста не знает. Ранее он говорил, что у Ефремова подтвердили инсульт.

В июне актер выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

