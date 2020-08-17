СК возбудил дело по факту падения части детской площадки на ребенка в Подмосковье

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Металлическая лестница на детской площадке упала на 4-летнего ребенка в Подмосковье. По факту происшествия следствие возбудило уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 15 августа на детской площадке около жилого дома в деревне Аристово городского округа Красногорск. Обрушение металлической лестницы на ребенка произошло из-за износа креплений.

"В результате мальчику причинены серьезные травмы и повреждения головы, и он был госпитализирован в медицинское учреждение. Следственными органами Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, приведшей к травмированию ребенка (часть 2 статья 293 УК РФ)", – приводит ТАСС сообщение ведомства.

В настоящее время следователи и криминалисты допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, устанавливают ответственных за состояние детской площадки. Игровая металлическая конструкция с креплениями изъята.

Ранее по факту гибели ребенка при пожаре в частном доме в Подмосковье следователи также возбудили уголовное дело. Пожар произошел в селе Верзилово. В доме находились две семьи – двое взрослых и трое детей (1,5 года, 10 лет и 16 лет). При пожаре погибла 10-летняя девочка.

