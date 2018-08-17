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Происшествия

17 августа, 14:36

Полиция не нашла нарушений в поведении Панина в самолете

происшествия общество

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Актера Алексея Панина не будут привлекать к административной ответственности из-за того, что он попросил снять его с рейса Симферополь – Москва, поскольку передумал лететь.

Уточняется, что правоохранители не нашли в его действиях никаких правонарушений, передает ТАСС.

Самолет авиакомпании "Россия", направлявшийся из Симферополя в столичный аэропорт Внуково, вернули для того, чтобы снять с него актера Панина. Самолет не успел взлететь, он находился на летном поле. По словам очевидцев, актер был пьян и перемещался по салону без разрешения стюардов, игнорируя просьбы успокоиться и занять свое место.

В момент подготовки к взлету он подошел к экипажу и попросил покинуть рейс. При этом никаких деструктивных действий в поведении актера не было. У пассажиров и экипажа воздушного судна претензий к Панину не было.

В настоящее время авиакомпания "Россия" планирует рассмотреть вопрос о взыскании убытка за задержку вылета рейса.

Стали известны причины дебоша Алексея Панина в самолете

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