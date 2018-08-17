На Урале директора школы уволили за отказ "выбивать" долги с родителей учеников

За что уволили директора уральской школы

На Урале разгорелся скандал из-за увольнения директора первой школы Верхнего Уфалея Натальи Матвеевой. Женщину якобы сняли с должности после того, как она отказалась выбивать долги по ЖХК с родителей учеников.

Как сообщает телеканал Москва 24, по словам бывшего директора, ей на почту пришел список должников с просьбой провести разъяснительную работу. Однако Матвеева решила, что это не в ее компетенции. После увольнения за директора вступились родители.

По факту произошедшего министерство образования Челябинской области и группа из регионального отделения общественной палаты начали проверку. К выяснению обстоятельств произошедшего также подключилась и прокуратура. Так как в данной ситуации могло быть нарушено не только соблюдение трудового законодательства, но и закон о защите персональных данных.