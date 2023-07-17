Шесть приехавших из Сирии студентов пропали в Москве – СМИ

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В Москве пропали шесть граждан Сирии, которые приехали в столицу для обучения по образовательной программе в составе группы из 16 человек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что о пропаже студентов сообщил начальник отдела по работе с иностранными студентами Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Первое время студенты, по его словам, проживали в общежитии и посещали занятия в вузе.

"Но в последнее время шесть граждан Сирии пропали, их местонахождение не установлено и связь утеряна", – поделился он.

По информации источника, самому младшему из пропавших 24 года, старшему – 45 лет. Сотрудники правоохранительных органов уже организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее недалеко от берега реки Самары в Оренбургской области обнаружили тело пятилетней девочки, которую разыскивали более трех дней. Следователи установили, что на теле погибшей не было видимых признаков криминальной причины наступления смерти. Поисками пропавшей занимались более 300 человек.



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