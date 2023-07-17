Правкомиссия Хуснуллина займется ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту

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Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным заняться вопросом ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя кабмина Бориса Белякова.

"Ликвидацией последствий инцидента на Крымском мосту по распоряжению Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина", – сказал он.

Он уточнил, что речь о правкомиссии, созданной еще в октябре прошлого года после первого взрыва на Крымском мосту.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь. В момент происшествия семья ехала по мосту на легковом автомобиле.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.



Крымский мост закрыли из-за ЧП