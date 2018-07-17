Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

17 июля, 15:26

В МЧС назвали причину ЧП с жертвами в Петербурге

происшествия

Фото: vk.com/spb_today

Разгерметизация 50-литровой емкости с пропаном произошла на предприятии в Санкт-Петербурге. Жертвами случившегося стали два человека, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

Инцидент случился по адресу: Литовская улица, дом 11. Там находится предприятие, занимающееся заправкой транспортных баллонов. После вспышки горения не было, но повредился металлический навес стоящего рядом двухэтажного здания. Для охлаждения предприятия баллонов спасатели подали водяные стволы.

Ранее сообщалось, что речь идет о предприятии "Автоген". Появлялась информация об одном погибшем.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать