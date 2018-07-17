В МЧС назвали причину ЧП с жертвами в Петербурге

Разгерметизация 50-литровой емкости с пропаном произошла на предприятии в Санкт-Петербурге. Жертвами случившегося стали два человека, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

Инцидент случился по адресу: Литовская улица, дом 11. Там находится предприятие, занимающееся заправкой транспортных баллонов. После вспышки горения не было, но повредился металлический навес стоящего рядом двухэтажного здания. Для охлаждения предприятия баллонов спасатели подали водяные стволы.

Ранее сообщалось, что речь идет о предприятии "Автоген". Появлялась информация об одном погибшем.