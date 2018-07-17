Обвиняемый по делу "Зимней вишни" пожарный вернулся в СИЗО из больницы

17 июля, 13:41
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Руководитель караула второй пожарно-спасательной части Кемерова Сергей Генин, которого обвиняют в халатности тушении пожара в "Зимней вишне", вернулся из московской больницы в кемеровский следственный изолятор, передает РИА Новости.
В национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского в столице Генина направили на дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу в конце мая.
Пожарный, по словам его адвоката Елены Киселевой, уже находится в СИЗО №1. Состояние его нормальное.
Адвокат отметила, что результаты экспертизы должны прислать по почте. Но главное, по ее словам, что "подтвердили, что он вменяемый, в здравом уме".
Ранее сообщалось, что Кемеровский областной суд оставил под арестом Генина, фигуранта уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня ".
По данным следствия, Генин отправил работников газодымозащитной службы к очагу возгорания, хотя у тех при себе не было средств пожаротушения. Кроме того, прибыв на ЧП, Генин не принял в расчет полученную от очевидца информацию о кратчайшем пути к заблокированным в кинозале людям.
Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. Жертвами пожара в торговом центре стали 60 человек, большинство из которых – дети.
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