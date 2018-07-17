Домработницу задержали по делу о краже 199 тысяч долларов

17 июля, 13:25
Фото: depositphotos/belchonock
Полицейские задержали в столице домработницу, подозреваемую в краже 199 тысяч долларов из сейфа генерального директора общественной организации "Союз женских сил" Галины Рокецкой, сообщает Агентство "Москва".
42-летнюю жительницу Каширы задержали утром 16 июля в квартире на улице Усачева, 62. Само сообщение о краже поступило в полицию в январе. По словам потерпевшей, деньги у нее похитили несколько лет назад – в период с марта 2014 по сентябрь 2016 года.
По предварительным данным, подозреваемая, которая с 2010 года по декабрь 2016-ого занималась уборкой квартиры, принадлежащей Рокецкой, изготовила дубликат ключей от сейфа и похитила оттуда деньги.
По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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