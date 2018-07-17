Семью экс-начальника ОВД "Южное Медведково" обокрали в Москве на 10 миллионов рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семью отставного полковника полиции обокрали на 10 миллионов рублей. Инцидент произошел на северо-востоке столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратился 49-летний бывший начальник ОМВД "Южное Медведково", работающий тренером по боксу в частной школе. "Мужчина сообщил, что в течение последнего года проживал в Таиланде, в Паттайе, а когда вернулся в Москву, то обнаружил, что из квартиры его супруги на улице Маломосковская пропали принадлежащие ему ювелирные изделия и денежные средства", – цитирует собеседника Агентство "Москва".

Источник отметил, что помимо ценных вещей, пропал автомобиль Range Rover. Ущерб от кражи имущества составил около 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личность подозреваемого.