В ЕАО уволили директора психинтерната после гибели десяти пациентов от пневмонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Директор Биробиджанского психоневрологического интерната в Еврейской автономной области уволен после того, как в его больнице десять пациентов скончались от пневмонии. Об этом передает РИА Новости.

"Проверка показала, что психоневрологический интернат не выполнял устав учреждения, в котором прописаны его обязанности. Прокуратура области сделала выводы о нарушениях федерального законодательства в учреждении", – сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

На сегодняшний день продолжается проверка в отношении сотрудников областного комитета социальной защиты населения.

С 19 марта по 5 мая в областной пневмологической больнице скончались десять подопечных психоневрологического интерната. Лишь в трех случаях пневмония была связана с гриппом. По поручению губернатора области Александра Левинталя была начата проверка учреждения и возбуждены уголовные дела по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".