В авиакомпании назвали причину падения Boeing 737 в Гаване

17 июля, 01:13
Фото: AP/Enrique de la Osa
Директор компании Global Air Мануэль Родригес Кампо заявил, что причиной авиакатастрофы на Кубе в мае, в которой погибли 112 человек, стала ошибка пилотов, передает РИА Новости.
Boeing 737-200 именно этой мексиканской компании был арендован кубинской Cubana de Aviacion. Самолет должен был вылететь из аэропорта Гаваны в Ольгин 18 мая, но разбился сразу при взлете. На борту лайнера находились 113 человек.
Выжить в авиакатастрофе смогла только 19-летняя Майлен Диас. Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. Девушка находится в сознании и дышит без помощи аппаратов.
По словам Родригеса Кампо, есть доказательства, что пилоты подняли самолет в очень крутой угол подъема, из-за чего подъемной силы не хватило и самолет упал. Такие данные были получены после расшифровки "черных ящиков".
После крушения Boeing 737 работа компании Global Air была приостановлена.
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