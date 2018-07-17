В авиакомпании назвали причину падения Boeing 737 в Гаване

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Директор компании Global Air Мануэль Родригес Кампо заявил, что причиной авиакатастрофы на Кубе в мае, в которой погибли 112 человек, стала ошибка пилотов, передает РИА Новости.

Boeing 737-200 именно этой мексиканской компании был арендован кубинской Cubana de Aviacion. Самолет должен был вылететь из аэропорта Гаваны в Ольгин 18 мая, но разбился сразу при взлете. На борту лайнера находились 113 человек.

Выжить в авиакатастрофе смогла только 19-летняя Майлен Диас. Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. Девушка находится в сознании и дышит без помощи аппаратов.

По словам Родригеса Кампо, есть доказательства, что пилоты подняли самолет в очень крутой угол подъема, из-за чего подъемной силы не хватило и самолет упал. Такие данные были получены после расшифровки "черных ящиков".

После крушения Boeing 737 работа компании Global Air была приостановлена.