Посольство РФ в США выясняет обстоятельства задержания россиянки Бутиной

17 июля, 00:29
Фото: depositphotos/BrandonSeidel
Консульский отдел посольства России в США выясняет обстоятельства задержания гражданки России Марии Бутиной. Об этом говорится в заявлении в микроблоге в Twitter.
В отделе пытаются добиться доступа к россиянке с целью защиты ее законных прав. Российские представители контактируют с американскими властями.
Минюст США ранее сообщил, что 29-летнюю Марию Бутину задержали в Вашингтоне по обвинению в незарегистрированной деятельности в Штатах в качестве агента, действующего в интересах РФ. Согласно обвинению, она "работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке РФ".
Россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы. Слушания по делу Бутиной назначены на 18 июля, до этого дня она останется под стражей.
Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол подчеркнул, что она не пыталась повлиять на политику США или подорвать ее. Суть обвинений он считает раздутой, передает ТАСС.
Представитель защиты отметил, что Бутина не является агентом РФ. Она гражданка России, которая находится в США по студенческой визе и недавно окончила Американский университет в Вашингтоне со степенью магистра в области международных отношений Девушка получила разрешение на работу.
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