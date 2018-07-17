В результате выброса лавы на Гавайях пострадали 23 человека

Фото: ТАСС/Zuma/Kevan Kamibayashi

В результате выброса лавы из вулкана Килауэа пострадали 23 человека, находившиеся на туристическом судне около острова Гавайи, сообщает портал Hawaii News Now.

По информации представителей экстренных служб, в понедельник утром вулканическая бомба из лавы упала на судно и пробила дырку в крыше. На борту в тот момент находились 49 пассажиров и три члена экипажа.

Поврежденное судно вернулось в гавань в городе Хило. Пассажирам потребовалась медицинская помощь. Многие получили ожоги и царапины. Одна из пострадавших была госпитализирована с переломом бедра.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Килауэа на острове Гавайи считается одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Последнее его извержение началось в январе 1983 года и продолжается уже 35 лет.

После активизации вулкана в начале мая власти объявили эвакуацию населения. Около 10 тысяч человек вынуждены были уехать. Более 700 домов оказались разрушены.

Ранее сообщалось, что благодаря извержению вулкана архипелаг Гавайи увеличил свой размер на два квадратных километра.