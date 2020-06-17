Полиция не нашла нарушений в якобы захваченном монастыре на Урале

15:30
Фото: телеграм-канал Readovka
Полиция не обнаружила нарушений общественного порядка в ходе проверки Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери "Спорительница Хлебов", передает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых.
16 июня местные СМИ рассказали, что монастырь был захвачен схиигуменом Сергием (Романов). Сообщалось, что он отстранил настоятельницу Варвару (Крыгина), а для охраны монастыря прибыли казаки.
Горелых отметил, что предоставленные сведения о нарушении порядка не подтвердились. Кроме того, данные СМИ опроверг и сам Сергий. Он сообщил, что настоятельница сама покинула монастырь. Эту информацию подтвердила Екатеринбургская епархия, подчеркнув, что тем самым Варвара предоставила схиигумену возможность одуматься и принести покаяние.
Романов же после ее ухода заявил, что "митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, уходить вам надо из РПЦ как гонителям веры". Ранее он был отстранен от служения, поскольку призывал не соблюдать режим самоизоляции и приходить в церкви. Он назвал такой режим беззаконием, а распространение коронавируса считал "псевдопандемией".
В Свердловской области священник захватил женский монастырь
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