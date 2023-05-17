Три человека пострадали в ходе бытового конфликта в ТиНАО

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Конфликт между гражданами на бытовой почве произошел в деревне Десна в ТиНАО в Москве, трое человек оказались в больнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает РИА Новости.

"Установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого, по предварительным данным, три человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение", – заявил представитель пресс-службы.

По словам собеседника агентства, информация о произошедшем поступила в полицию вечером 16 мая. Остальные участники конфликта скрылись с места происшествия.

Согласно данным источника ТАСС, в конфликте принимали участие восемь-десять человек, при этом в ходе потасовки использовались ножи и травматическое оружие.

На данный момент принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что члена жюри шоу "Танцы со звездами" и чемпиона мира по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова избили в Москве. Потасовка произошла 4 мая, после нее Кожевников был вынужден обратиться к врачам.

До этого стало известно, что мужчины подрались на парковке у метро "Новогиреево". В ходе ссоры один из участников нанес другому несколько ударов в область головы, и в результате мужчина скончался на месте.