01:19Происшествия
Три человека пострадали в ходе бытового конфликта в ТиНАО
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Конфликт между гражданами на бытовой почве произошел в деревне Десна в ТиНАО в Москве, трое человек оказались в больнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает РИА Новости.
"Установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого, по предварительным данным, три человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение", – заявил представитель пресс-службы.
По словам собеседника агентства, информация о произошедшем поступила в полицию вечером 16 мая. Остальные участники конфликта скрылись с места происшествия.
Согласно данным источника ТАСС, в конфликте принимали участие восемь-десять человек, при этом в ходе потасовки использовались ножи и травматическое оружие.
На данный момент принимается решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что члена жюри шоу "Танцы со звездами" и чемпиона мира по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова избили в Москве. Потасовка произошла 4 мая, после нее Кожевников был вынужден обратиться к врачам.
До этого стало известно, что мужчины подрались на парковке у метро "Новогиреево". В ходе ссоры один из участников нанес другому несколько ударов в область головы, и в результате мужчина скончался на месте.
Пассажир столичного метро избил пенсионера после того, как тот споткнулся о его ногу
Читайте также