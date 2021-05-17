Движение в Лефортовском тоннеле затруднено в сторону центра из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Лефортовском тоннеле столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.

В результате происшествия никто не пострадал. В связи со случившимся движение в центре затруднено на три километра.

Ранее автомобиль, за рулем которого был подросток, врезался в дерево. Пять человек погибли в результате ДТП.

Как рассказали в мэрии, один из участников аварии госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.