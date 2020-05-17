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Общество

16:57

Москвича задержали за нецензурные оскорбления в адрес сотрудников ДПС

происшествия общество

Фото: телеграм-канал Baza

В Москве правоохранители задержали местного жителя, который оскорбил инспекторов ДПС, остановивших автомобиль для проверки документов. Инцидент случился в Загородном проезде, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В ходе проверки пассажир данного автомобиля, имеющий признаки алкогольного опьянения, вышел из машины к инспекторам ДПС и начал публично оскорблять сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Гражданин выражался в адрес полицейских нецензурной бранью, чем унизил их честь и достоинство, после чего уехал в неизвестном направлении", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Спустя 3 дня 35-летнего мужчину удалось задержать на Севастопольском проспекте. На допросе он дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти.

Ранее пассажира рейса Краснодар – Москва привлекли к ответственности за мат на борту. Представитель правоохранительных органов уточнил, что мужчина не реагировал на требования экипажа. Сотрудники полиции вывели дебошира из самолета и доставили в дежурную часть полиции при аэропорте.

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