Москвича задержали за нецензурные оскорбления в адрес сотрудников ДПС

16:57
Фото: телеграм-канал Baza
В Москве правоохранители задержали местного жителя, который оскорбил инспекторов ДПС, остановивших автомобиль для проверки документов. Инцидент случился в Загородном проезде, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В ходе проверки пассажир данного автомобиля, имеющий признаки алкогольного опьянения, вышел из машины к инспекторам ДПС и начал публично оскорблять сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Гражданин выражался в адрес полицейских нецензурной бранью, чем унизил их честь и достоинство, после чего уехал в неизвестном направлении", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.
Спустя 3 дня 35-летнего мужчину удалось задержать на Севастопольском проспекте. На допросе он дал признательные показания.
По данному факту было возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти.
Ранее пассажира рейса Краснодар – Москва привлекли к ответственности за мат на борту. Представитель правоохранительных органов уточнил, что мужчина не реагировал на требования экипажа. Сотрудники полиции вывели дебошира из самолета и доставили в дежурную часть полиции при аэропорте.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: