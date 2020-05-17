СК задержал подозреваемого в нападении на братьев-близнецов в Пущине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи задержали подозреваемого в нападении на братьев-близнецов в подмосковном городе Пущино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по области.

По данным следствия, 15 мая возле одного из магазинов в Пущине между двумя 36-летними братьями-близнецами и ранее им незнакомым мужчиной произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес братьям колото-резанные ранения в области головы, шеи и груди.

Потерпевших оперативно доставили в медицинское учреждение, однако впоследствии один из них скончался от полученных травм.

В результате следственных мероприятий был задержан 44-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве злоумышленники напали на бездомного. У него отобрали деньги, сотовый телефон и беспроводные наушники.

Общий материальный ущерб составил порядка 70 тысяч рублей. В настоящее время правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело о разбое.

