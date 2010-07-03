Устроившую пьяную драку в самолете пенсионерку оштрафовали

Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Пенсионерка из Владимира, устроившая пьяный дебош в самолете, оштрафована. Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Инцидент произошел вечером 16 мая на борту самолета, следовавшего из Москвы в Симферополь. 65-летняя женщина подралась с бортпроводником и одной из пассажирок.

Нарушительницу доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополя. Ее привлекли к административной ответственности по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Штраф составил около 500 рублей. Сейчас в отношении женщины проводится проверка следователями СК РФ по республике, по итогам которой могут возбудить уголовное дело.

